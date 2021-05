Esteghlal, disputa legale con Stramaccioni. E arriva un ex vice di Conte

Le ultime novità sulla diatriba tra l'Esteghlal e l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni. Intanto in Iran arriva Alessio

"L'allenatore ed ex giocatore italiano Angelo Alessio inizierà presto il suo lavoro come assistente tecnico dell'allenatore dell'Esteghlal, Farhad Majidi". Lo ha annunciato il direttore generale del club iraniano, Ahmad Madadi, citato da Sports Radio, precisando che non potrà sedere in panchina per una nuova normativa che vieta l'assunzione di allenatori stranieri, ma parteciperà agli allenamenti e seguirà le partite dalle tribune.