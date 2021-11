Estigarribia: “In Serie A tante squadre blasonate: l’Inter ha vinto e ha…”

Le parole dell'ex bianconero: "Prima l'Italia era terra di conquista solo dei bianconeri, ora invece ci sono più squadre che possono dir la loro per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marcelo Estigarribia, ex esterno della Juventus, ha parlato così della concorrenza in Serie A rispetto a qualche anno fa: "Di sicuro ci sono squadre più blasonate e al livello della Juventus. L'Inter, ad esempio, ha visto l'ultimo scudetto e possiede grandi giocatori, il Milan è reduce dal trionfo di Madrid e ha perso solo un match in campionato, anche l'Atalanta è un bel gruppo. Prima l'Italia era terra di conquista solo dei bianconeri, ora invece ci sono più squadre che possono dir la loro per lo scudetto. Un po' come accade in Spagna".