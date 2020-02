Estigarribia: “Lazio? Temo più l’Inter: le squadre di Conte non mollano mai. Sicuro che…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marcelo Estigarribia, ex esterno della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto.

A tuo avviso la Juventus sta giocando bene, però in Italia spesso ultimamente è criticata. E il pubblico l’ha anche fischiata nella scorsa partita con il Brescia.

“In campionato sta trovando un po’ di difficoltà, ma è prima in classifica con un punto in più della Lazio e tre sull’Inter. Prima parlavamo della Champions, è ancora in corsa anche in Coppa Italia dove nel match di ritorno con il Milan può trovare la quinta finale in sei anni. Sono sempre convinto che stia facendo molto bene”.

Lazio o Inter: chi temi di più per il campionato?

“Anche se ha perso domenica, rispondo l’Inter. Le squadre di mister Conte non mollano mai, è in lotta dall’inizio del torneo e sono sicuro che i nerazzurri saranno in lotta per il titolo fino alla fine”.