Esultanza di Maguire, Roy Keane: “Imbarazzante. Negli ultimi mesi è stato vergognoso…”

L'ex giocatore duro nei confronti del difensore del Manchester United

Nelle ultime settimane Harry Maguire è stato uno dei giocatori più criticati del Manchester United. Le prestazioni di quello che è stato il difensore più pagato al mondo, 92 milioni di euro, hanno fatto storcere il naso a critici e tifosi dei Red Devils. Andato in gol con l'Inghilterra, il difensore ha esultato mettendo le mani dietro le orecchie rispondendo alle feroci critiche. Un gesto che Roy Keane non ha per niente digerito: "Penso che si porti le mani alle orecchie come se avesse messo a tacere i critici, ma penso che sia imbarazzante. È stato vergognoso negli ultimi mesi per il Manchester United. Se pensa di segnare per mettere a tacere i critici... è imbarazzante".