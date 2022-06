Eto’o pagherà 5.6 mln per evitare il carcere per frode fiscale

Samuel Eto'o pagherà per gli illeciti commessi nei confronti del fisco spagnolo tra il 2006 e il 2009. L’undicesima sezione del Tribunale Penale di Barcellona lo ha condannato e accettando la proposta di accordo non andrà in carcere risarcendo il fisco di 3,8 milioni.

L'ex attaccante dell'Inter aveva trasferito una parte degli introiti per i diritti d’immagine ad una società con sede in Ungheria; in questo modo, quei soldi non sarebbero stati soggetti alla tassazione spagnola. Eto’o ha riconosciuto i reati, indicando però come responsabile di queste azioni un suo collaboratore, José Maria Mesalles, che ha ricevuto la stessa pena. Il Tribunale inizialmente aveva chiesto quattro anni e mezzo di reclusione e una multa di 14,3 milioni per poi accontentarsi di un anno e dieci mesi di detenzione e il pagamento di 1,8 milioni. In totale quindi il camerunense pagherà 5.6 mln tra fisco e tribunale.