Eto’o: “Contento che Messi sia rimasto al Barça. Vi svelo il migliore con cui ho giocato”

Parlando a margine della presentazione della nuova Liga, Samuel Eto’o, ex stella di Barcellona e Inter, ha commentato così la telenovela Messi, dicendosi contento che ‘suo figlio’ sia rimasto in blaugrana:

“Sono felice, perché mio figlio Messi è rimasto a casa sua. Ma al Barça servono altri calciatori con DNA blaugrana, Messi da solo non basta. Sul mercato vanno cercati calciatori in stile tiqui-taca e non box to box. Iniesta è il miglior calciatore con cui ho giocato, per me è colui che interpreta meglio il gioco del calcio in assoluto“.

(Fonte: TMW)