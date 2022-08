Eto’o: “Mourinho per me è l’allenatore migliore. Ama tantissimo i giocatori africani”

Intervistato da JoySports, Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, ha indicato ancora una volta Josè Mourinho come suo allenatore preferito

"Il mio miglior manager è Jose Mourinho perché vede i giocatori africani come i migliori. Mourinho crede così tanto nell'Africa e nei giocatori africani e da loro questa opportunità in qualsiasi momento. Di recente è stato in Namibia per le vacanze".