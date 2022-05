Eto’o: “Scudetto? Non vedo perché l’Inter non possa vincerlo: abbia mentalità vincente”

Le parole del camerunense: "L'Inter è una delle squadre più importanti, non vedo perché non possa vincere il campionato"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine della conferenza stampa per presentare "Integration Heroes Match", Samuel Eto'o, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "L'Inter è una delle squadre più importanti, non vedo perché non possa vincere il campionato. Deve avere una mentalità vincente, fino all'ultimo minuto tutto è possibile nel calcio e spero che vinca", le dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInter1908.