La folle idea del Real Murcia: acquistare Eto’o… per una partita! Piano per il pazzo ritorno

Potrebbe non essere finita qui la carriera calcistica di Samuel Eto’o. L’ex attaccante camerunense (di recente vittima di un incidente automobilistico fortunatamente senza troppe conseguenze), fra gli eroi del Triplete dell’Inter del 2010, infatti, potrebbe clamorosamente tornare in campo, almeno per una partita.

La pazza idea sarebbe venuta al presidente del Real Murcia (club di terza divisione spagnola), l’italiano Morris Pagniello, che starebbe provando a convincere Eto’o a tornare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel settembre del 2019 dopo l’ultima esperienza al Qatar SC.

Nello specifico, Pagniello vorrebbe ingaggiare l’ex calciatore in vista della partita di Copa del Rey del 16 dicembre contro il Levante, club di Liga. Si attendono conferme dal club, ma la suggestione esiste, e fa già impazzire la Spagna. Eto’o, a 39 anni, potrebbe clamorosamente tornare in campo. Almeno per una partita. Poi chissà…

(Fonte: Sport)