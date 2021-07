Finale Euro 2020: l’olandese Kuipers sarà l’arbitro di Italia-Inghilterra

Ecco l'intera squadra arbitrale scelta per la finale degli Europei in programma domenica alle 21 a Wembley

Sarà Bjorn Kuipers l'arbitro della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. Al VAR ci saranno invece il tedesco Dankert, con Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti. ​La scelta di Kuipers, che per la quarta volta in carriera è stato nominato arbitro di una finale di un grande torneo internazionale (finale di Europa League nel 2013, della Confederations Cup sempre nel 2013 e della finale di Champions League nel 2014).