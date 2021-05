Euro 2020, De Vrij tra i preconvocati dell’Olanda: l’interista chiamato da De Boer

Il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, è stato inserito nella lista preliminare del ct dell'Olanda De Boer per Euro 2020

L'Olanda ha diramato la lista preliminare dei convocati per Euro 2020. La federcalcio ha annunciato l'elenco dei 34 calciatori chiamati dal commissario tecnico ed ex allenatore dell'Inter Frank De Boer in vista del torneo continentale, in programma dall'11 giugno all'11 luglio.