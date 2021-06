Euro 2020/ Germania-Ungheria 2-2: tedeschi agli ottavi con grande fatica

La squadra di Low ha trovato soltanto nel finale il gol che le permette di superare il turno da seconda in classifica

Si è concluso questa sera il Gruppo F dell'Europeo in corso di svolgimento. La Germania, grazie al pareggio ottenuto in extremis contro l'Ungheria, è riuscita ad acciuffare il secondo posto alle spalle della Francia e davanti al Portogallo. Il 2-2 di questa sera dà ai tedeschi la possibilità di affrontare l'Inghilterra agli ottavi di finale, mentre la selezione di Marco Rossi esce tra gli applausi, avendo condotto fino all'84' il match per 2-1. Di Goretzka il gol decisivo, dopo quelli di Szalai e Schafer per i magiari e Havertz per i tedeschi.