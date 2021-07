Euro 2020, Italia favorita con la Spagna: le quote della semifinale

Il pensiero dei bookmaker a poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra l'Italia e la Spagna, semifinale di Euro 2020

Criticato dopo la partita contro il Belgio, Immobile va a caccia di rivincite. È lui, per Snai, il marcatore più probabile della sfida, a 3,00. Lo segue da vicino Morata, a 3,25. E se fosse proprio il centravanti della Lazio a sbloccare il match? In questo caso, la quota è 6,00. E' azzurro anche il maggiore candidato alla palma di 'man of the match'. Si tratta di Insigne, a 7,00. Anche in questo caso, Morata è ai vertici, a 7,50, seguito da Chiesa (8,50) e Ferran Torres (9,00).