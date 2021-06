Euro 2020 / Olanda-Austria 2-0: ‘Oranje’ agli ottavi, in campo De Vrij e Lazaro

Il risultato della sfida valida per il secondo turno del Gruppo C di Euro 2020 tra l'Olanda e l'Austria, giocata ad Amsterdam

La nazionale olandese sale a quota 6, in testa al Gruppo C, con Ucraina e Austria alle 3 e la Macedonia del Nord a 0. In campo per 90 minuti il difensore dell'Inter Stefan De Vrij, mentre un altro calciatore di proprietà del club nerazzurro, Valentino Lazaro, ha preso il posto di Baumgartner al 70'.