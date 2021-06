Euro2020/ Portogallo-Francia 2-2: doppiette di CR7 e Benzema, entrambe agli ottavi

Tutte e due le formazioni si qualificano per gli ottavi di finale di Euro2020 dopo il pareggio di stasera e il risultato di Germania-Ungheria

Finisce in parità la sfida di Budapest tra Portogallo e Francia per l'ultima giornata della fase a gironi di Euro2020. Due volte Cristiano Ronaldo nei Lusitani (entrambe su calcio di rigore), due volte Benzema per la formazione guidata da Deschamps. Termina 2-2 il match, con la Francia che chiude al primo posto il girone e il Portogallo al terzo alle spalle della Germania; eliminata l'Ungheria. Mbappé e compagni affronteranno dunque la Svizzera mentre CR7 sfiderà il Belgio di Lukaku.