Euro 2020 – Slovacchia, Skriniar decisivo: “Non so come ho stoppato il pallone sul gol”

Le parole ai canali ufficiali della Slovacchia del match winner Milan Skriniar dopo la sfida vinta per 2-1 contro la Polonia

Dopo aver realizzato il gol decisivo e aver vinto il premio di 'Man of the match', il difensore dell' Inter Milan Skriniar ha parlato ai canali ufficiali della Slovacchia al termine del match vinto contro la Polonia :

"Siamo molto contenti di aver gestito bene la partita. A inizio secondo tempo abbiamo preso subito un gol, ma siamo stati bravi a continuare a fare il nostro gioco. Per fortuna abbiamo segnato il secondo gol. L'espulsione (di Krychowiak, ndr) sicuramente ci ha aiutato ma abbiamo lottato, tutti insieme, e questo è stata la chiave per la vittoria. Sono riuscito a stoppare il pallone, non so come, poi l'ho colpito molto bene. Sono molto contento".