Euro 2020/ Svezia-Polonia 3-2: Claesson regala in extremis la vetta del girone

Grazie al 3-2 siglato in extremis da Claesson alla Polonia, la Svezia vince il Girone E degli Europei davanti alla Spagna ed evita la Croazia agli ottavi di finale. Fondamentale anche la doppietta di Forsberg, mentre è inutile per i polacchi quella di Robert Lewandowski. La nazionale di Paulo Sousa chiude da ultima in classifica. Ancora da definire l'avversaria della Svezia agli ottavi.