Euro 2020, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Germania: titolare Gosens

Le scelte dei due commissari tecnici per la sfida in programma alle 18 per gli ottavi di finale degli Europei

Alessandro Cosattini

Si chiudono oggi gli ottavi di finale degli Europei con due sfide: Inghilterra-Germania alle 18 e Svezia-Ucraina alle 21. Di seguito le formazioni ufficiali della prima gara, con le scelte di Southgate e Low che hanno riservato alcune sorprese:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Trippier, Sterling, Saka; Kane. Ct: Southgate.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Werner, Muller. Ct: Low.