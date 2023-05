Braida: “Euroderby, ecco cosa mi aspetto. Milan, lo 0-2 è ribaltabile. L’Inter funziona…”

Intervistato da Libero, l'ex direttore sportivo del Milan ha parlato dell'euroderby in programma questa sera

Intervistato da Libero, Ariedo Braida, direttore sportivo del Milan dal 1986 al 2013, ha parlato dell'euroderby in programma questa sera. "Stasera mi aspetto una gara, dove il Milan dovrà reagire alla brutta prestazione dell’andata in cui i rossoneri sono stati dominati. Nel calcio si vince e si perde, ma all’andata non c’è stata una prestazione all’altezza di una semifinale di Champions da parte della squadra di Pioli".