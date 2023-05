Euroderby, l’autoironia di Gagliardini sulla palla gol sbagliata: “Calciaaaaaaa”

Calciaaaa. Già, lo sa pure lui che è quello che gli hanno gridato proprio tutti. Quando ha evitato di calciare a pochi passi da Maignan, nel finale del derby europeo contro il Milan, e poteva essere il gol del tre a zero per l'Inter . Roberto Gagliardini, sui social, pubblica una sua foto e sopra scrive proprio quella parola: "Calciaaa", accompagnata da una faccina un po' dispiaciuta e forse un po' anche scioccata.

È stato davvero ad un passo dal segnare nel derby contro i rossoneri, ma ha perso l'attimo e l'azione è finita in una di fatto. Così, il centrocampista nerazzurro ci mette l'ironia e su Instagram si urla addosso da solo. Urla la frase che da casa gli hanno urlato un po' tutti e che forse gli è arrivata dagli spalti del Meazza. Per fortuna il due a zero ha reso tutto più leggero.