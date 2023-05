Euroderby, Helveg: “Prevedo molto equilibrio. Tiferò Milan. Se dovesse passare l’Inter…”

Intervistato da ItaSportPress.It, Thomas Helveg ha parlato dell'atteso euroderby. L'ex giocatore, che ha indossato le maglie di Milan e Inter, non ha dubbi su chi tiferà: "Sono stato bene in nerazzurro, ma come faccio a dimenticarmi di quei cinque anni in rossonero e della vittoria della Champions? È impossibile. Tiferò Milan. Se passerà l’Inter, farò il tifo per l’Inter in finale. Farò il tifo per il calcio italiano”.