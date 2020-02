“EuroInter. Eriksen e Sanchez per conquistare Conte. Nerazzurri in Bulgaria”. Recita così il titolo del taglio basso concesso all’Inter dalla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 20 febbraio 2020. La copertina è dedicata al poker dell’Atalanta al Valencia mentre in taglio alto si parla di Haaland-Juve.