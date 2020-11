“EuroInter, ultima chiamata”. E’ questo il titolo del trafiletto dedicato all’Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 1 dicembre 2020. “Battere il M’Gladbach per restare in corsa nel girone”, il commento di Tuttosport che dedica la copertina a Cristiano Ronaldo mentre in taglio alto si parla di Torino, reduce dal 2-2 contro la Sampdoria.