Europa League: Atalanta senza problemi in Grecia, Lazio eliminata dal Porto

La formazione bergamasca si impone 0-3 in casa dell'Olympiacos, ai biancocelesti non basta il pareggio per 2-2

Fabio Alampi

Sono terminate da pochi minuti le gare delle 18:45 dei playoff di Europa League. Sorride l'Atalanta che, dopo il successo per 2-1 dell'andata, vince anche sul campo dell'Olympiacos con un super Malinovskyi. Piange, invece, la Lazio, che non va oltre al 2-2 contro il Porto e saluta così la competizione. Nelle altre partite vittoria amara per la Dinamo Zagabria, eliminata dal Siviglia, mentre il Lipsia si impone in casa della Real Sociedad e approda agli ottavi di finale.

Dinamo Zagabria-Siviglia 1-0 (2-3) 65' rig. Orsic

Lazio-Porto 2-2 (3-4) 19' Immobile (L), 31' rig. Taremi (P), 68' Uribe (P), 95' Cataldi (L)

Olympiakos-Atalanta 0-3 (1-5) 40' Maehle, 67' e 69' Malinovskyi

Real Sociedad-Lipsia 1-3 (3-5) 39' Orban (L), 59' Andre Silva (L), 67' Zubimendi (R), 89' rig. Forsberg (L)