Europa League, rimonta Atalanta: Olympiacos ko 2-1. Toni Martinez ribalta la Lazio: 2-1 Porto

Ecco come sono andate le partite degli ottavi di finale di Europa League giocate alle 21: ok l'Atalanta, cade la Lazio

Una vittoria e una sconfitta per le due italiane impegnate nei match delle 21 degli ottavi di finale di Europa League. L'Atalanta, che ospitava l'Olympiacos al Gewiss Stadium, va in svantaggio con la rete di Soares, ma poi riesce a ribaltare con la doppietta a sorpresa di Djimsiti, mettendosi così in posizione di svantaggio in vista della partita di ritorno nel caldo Karaiskakīs. Percorso inverso, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri, che si illude con la bella rete di Zaccagni, ma poi si deve arrendere alla doppietta di Toni Martinez. Ecco tutti i risultati della serata: