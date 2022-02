Europa League, Napoli eliminato. Barça troppo forte: 2-4. I risultati dei match delle 21

Nulla da fare per il Napoli di Luciano Spalletti, eliminato dal Barcellona nei playoff di Europa League: i risultati

Nulla da fare per il Napoli di Luciano Spalletti, eliminato dal Barcellona nei playoff di Europa League. La squadra di Xavi, infatti, si impone allo stadio Diego Armando Maradona per 4-2 in una partita che non ha mai avuto storia. Dopo l'incoraggiante 1-1 del Camp Nou, dunque, Spalletti e i suoi salutano l'Europa e si concentreranno ora nella lotta scudetto contro Milan e Inter. Qualificate agli ottavi anche Betis e Rangers (Braga e Sheriff ai supplementari). Ecco tutti i risultati delle partite giocate alle 21: