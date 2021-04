Europa League, la Roma batte l’Ajax in rimonta. Ecco tutti i risultati

Terminata l'andata dei quarti di Europa League con una vittoria per i giallorossi

Vince la Roma di Fonseca nell'andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi hanno battuto 2-1 l'Ajax in trasferta, in rimonta, grazie alle reti di Pellegrini e Ibanez nella ripresa, dopo il gol iniziale di Klaassen. La squadra capitolina porta a casa un risultato importantissimo in vista del ritorno, ma perde per infortunio Leonardo Spinazzola, autore di un primo tempo molto positivo.