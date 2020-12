Europa League, i sedicesimi: Milan vs la Stella Rossa di Stankovic. Roma e Napoli…

Dopo i sorteggi della Champions League sono arrivati anche quelli dell’Europa League. Tre le italiane presenti ai sedicesimi della Coppa della quale l’Inter in estate ha giocato la finale perdendo poi con il Siviglia detentrice della Coppa. Milan, Napoli e Roma sono in corsa per la finale di Danzica ed erano teste di serie nel sorteggio. Hanno pescato Stella Rossa (squadra allenata dall’ex interista Stankovic), Granada e Sporting Braga. Il Tottenham di Mourinho affronterà il Wolfsberger. Lo Shakhar, che era in Champions nel girone dell’Inter, giocherà contro il Maccabi.

Questi gli accoppiamenti delle sfide che si giocheranno il 18 e il 25 febbraio.

Wolfsberger-Tottenham;

Dinamo Kiev-Club Brugge;

Real Sociedad-Manchester United;

Benfica-Arsenal;

Stella Rossa – Milan;

Anversa-Rangers;

Slavia Praga-Leicester City;

Salisburgo-Villarreal;

Sporting Braga-Roma;

Krasnodar-Dinamo Zagabria;

Young Boys-Bayer Leverkusen;

Molde FK – Hoffenheim;

Granada-Napoli;

Maccabi-Shakhtar;

Lille-Ajax;

Olympiacos-PSV Eindhoven.