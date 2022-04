Europa League: ko a sorpresa di Barcellona e Lione, Rangers avanti

Dopo il passaggio del turno del Lipsia contro l’Atalanta, arrivano le altre semifinaliste di Europa League. Ecco le squadre qualificate

Dopo il passaggio del turno del Lipsia contro l’Atalanta, arrivano le altre semifinaliste di Europa League. Sconfitto a sorpresa in casa il Barcellona: finisce 3-2 per l’Eintracht Francoforte. Stessa sorte per il Lione, superato in Francia per 3-0 con il West Ham. Ai supplementari l’altra sfida tra Rangers e Braga: finisce 3-1 per gli scozzesi, che passano il turno contro i portoghesi.