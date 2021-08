Europa League, l’esito del sorteggio: brutte notizie per Napoli e Lazio

Tra le due va peggio alla squadra di Sarri: per entrambe una dura trasferta a Mosca

Come già accaduto ieri per la Champions League, anche il sorteggio di Europa League non riserva buone notizie alle squadre italiane protagoniste nell'urna. Di seguito l'elenco completo dei gironi, con Napoli e Lazio costrette a vedersela con avversarie di tutto rispetto: