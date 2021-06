Europei, Vieri: “L’Italia mi piace da impazzire, sarà difficile batterci. Barella…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Vieri ha detto la sua sull'Italia in vista dell'Europeo

"Abbiamo una buona squadra, Chiellini e Bonucci sono due maestri. Jorginho titolare, Barella titolare nell'Inter campione d'Italia, Verratti titolare del PSG da 10 anni, Chiesa e Insigne sono forti. Bastoni titolare dell'inter, la vedo forte questa Italia. Spinazzola mi piace da impazzire, mi piace questa squadra. C'è qualità, il Mancio in 2 anni ha creato una super squadra. Ha scelto il meglio secondo me, mi aspetto un grandissimo Europeo. Donnarumma è nei primi 2-3 al mondo, Immobile scarpa d'oro l'anno scorso, deve fare qualche gol in più nelle partite che contano. Sarà difficile batterci, ci sono squadre sicuramente più forti però abbiamo un grande gruppo, gioventù, esperienza e qualità. Secondo me va in finale (ride, ndr)".