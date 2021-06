Aperture, Europeo spiana strada alla Serie A: speranza 40% tifosi allo stadio da fine agosto

Il prossimo Europeo potrebbe fare da apripista alla tanto attesa apertura degli stadi nel campionato di Serie A 2021-22

"La rassegna continentale svolgerà anche il ruolo di spartiacque fra un primo e un dopo con la sua deroga che consentirà di non tener conto del tetto dei mille spettatori attualmente in vigore in Italia. La speranza, neanche troppo nascosta, è di spianare la strada a un ritorno degli spettatori in Serie A e in tutti i campionati. L’asticella, anche questo è un sussurro però, è realisticamente immaginata all’altezza del 40 per cento delle capienze per l’inizio della nuove stagione, a fine agosto".