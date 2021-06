Arnautovic, insulti ad Alioski. L’UEFA ha deciso: squalificato per una giornata

L'ex attaccante dell'Inter non giocherà contro l'Olanda di de Vrij per aver insultato un avversario nella gara contro la Macedonia

Aveva insultato un giocatore della Macedonia dopo il gol segnato. L'ex Inter Arnautovic è stato addirittura accusato di razzismo e sia dopo la gara che il giorno ha chiesto scusa per la reazione avuta. Ma non è bastato perché ieri l'UEFA ha aperto un'inchiesta sull'episodio che non è passato inosservato.