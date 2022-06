Europeo U19, Inghilterra-Italia formazioni ufficiali: titolari Casadei e Fabbian

Gli Azzurrini del ct Nunziata affrontano in semifinale i pari età inglesi: calcio di inizio fissato per le ore 17

Prima semifinale dell'Europeo Under 19: l'Italia del ct Nunziata affronta i pari età dell'Inghilterra. Gli Azzurrini scendono in campo sostanzialmente con lo schieramento tipo: unica novità la presenza di Turicchia come terzino destro al posto di Mulazzi. Confermati gli interisti Casadei e Fabbian ai lati di Faticanti a centrocampo. Calcio di inizio alle ore 17.