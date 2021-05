Europeo U21, Italia fuori ai quarti: il Portogallo la spunta ai supplementari

Prova di carattere e cuore per la squadra di Nicolato eliminata dai pari età del Portogallo

L'Italia Under 21 saluta ai quarti di finale l'Europeo di categoria. Gli azzurrini sono stati sconfitti per 5-3 dal Portogallo al termine di un match rocambolesco, trascinato fino ai tempi supplementari. I ragazzi di Nicolato sono stati bravi a riprendere il match portandolo sul 3-3 dopo essere stati sotto per 2-0 e 3-1, prima di capitolare nei supplementari anche a causa dell'espulsione contestata di Lovato. Di Pobega, Scamacca e Cutrone le reti azzurre.