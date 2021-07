Evani: “Mourinho? Vedremo se avrà le stesse motivazioni di quando era all’Inter”

Le parole del collaboratore di Roberto Mancini in nazionale a proposito del prossimo campionato di Serie A

Chicco Evani, collaboratore di Roberto Mancini nell'Italia, ha parlato del prossimo campionato di Serie A ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda le novità degli allenatori, ora ci sono tutti i più bravi nelle piazze più importanti, il campionato ne trarrà beneficio. Si vedrà alla fine chi avrà lavorato meglio. Mourinho alla Roma è tornato in Italia e vedremo se avrà le stesse motivazioni che aveva all'Inter. Il calcio italiano ne avrebbe bisogno. Quanto al Milan mi aspetto una conferma come gioco e risultati anche se confermarsi è difficile. Giroud? Ha sempre fatto gol e i rossoneri ne hanno bisogno anche perché Ibra non potrà giocare tutto il campionato".