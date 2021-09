Evento Interspac, Malagò: “Azionariato popolare tema di attualità. Potrebbe risolvere…”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto in collegamento all'evento di presentazione del progetto Interspac

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto in collegamento all'evento di presentazione del progetto Interspac , che promuove l'azionariato popolare per l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni del numero uno dello sport italiano:

"Il tema dell’azionariato popolare è di grande attualità nel mondo del calcio. Dopo la crisi serve fare qualcosa di diverso, è una opzione che può risolvere almeno parzialmente problemi finanziari. I ricavi nel calcio sono scesi in maniera importante e non mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi. Oggi bisogna fare qualcosa di diverso. Le istituzioni del calcio hanno presente il problema, non si può continuare ad accumulare debito stando sulle spalle dei soggetti che investono e rischiano di rimanere col cerino in mano. Una delle opzioni è azionariato popolari, che esiste già in Spagna e che in Germania è un benchmark di riferimento".