Everton, UFFICIALE: preso Patterson. Via libera alla cessione di Digne?

Il club inglese, dopo Mykolenko, prende un altro terzino: l'Inter può ora aumentare il pressing per il francese

Adesso è ufficiale: l'Everton si è assicurato le prestazioni di Nathan Patterson, terzino classe 2001 proveniente dai Rangers. Contratto fino al 30 giugno 2027 e maglia numero 3 per il giocatore.

Un acquisto che, unito all'arrivo dell'altro esterno Mykolenko, dà il via libera alla cessione di Lucas Digne, in rotta con Benitez e ora ulteriormente chiuso. Il francese è nel mirino dell'Inter, che vorrebbe però prenderlo in prestito ma senza obbligo di riscatto.