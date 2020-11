Evra, bomba sull’ex Juve Vidal per il passaggio all’Inter: “Alla fine essere juventino…”

Patrice Evra dimostra la sua appartenenza al mondo Juve con una sparata delle sue. Questa volta mette nel mirino un interista, Arturo Vidal. Il giocatore francese ha postato sui social una foto che lo vede immortalato con Pirlo davanti e lui e dietro a loro c’è un compagno che però ha oscurato con uno smile.

Nelle vignette fa dire all’attuale allenatore bianconero: “Pat, chi c’è dietro di te”. E lui risponde: “Boh. Se non ho perso la memoria, maestro, questo qua giocava con noi prima”. E poi completa la battuta con una bomba tirata sul cileno, reo di aver tradito i colori bianconeri per passare a quelli dell’Inter: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta. Ma essere juventino fino alla fine conta allo stesso modo (scusa Vidal)” e una faccina arrabbiata che spiega la battuta.