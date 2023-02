Multa di 1000 euro a Patrice Evra per insulti omofobi rivolti al Psg

Patrice Evra è stato condannato a pagare una multa di mille per euro per ingiuria omofoba contro il Paris Saint-Germain nel 2019

L'ex capitano dei Bleus, Patrice Evra, è stato condannato a pagare una multa di mille per euro per ingiuria omofoba contro il Paris Saint-Germain nel 2019. L'ex difensore tra gli altri della Juve, ora 41enne, è stato inoltre condannato a pagare 1.500 euro di danni alle due associazioni costituitesi parte civile, Mousse e Stop Homophobie ed altri 1.000 euro a ciascuna di esse per le spese legali.