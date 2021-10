L’ex allenatore di Ibrahimovic: “Vedo qualcosa di Zlatan in Lukaku. Una volta…”

L'ex allenatore del Malmoe convinse l'attaccante svedese a non smettere col calcio

Johnny Gyllensjo, ex allenatore del Malmoe, conosce molto bene Zlatan Ibrahimovic. È stato colui che ha convinto l'attaccante a non lasciare il calcio. «Molti calciatori pensano di essere Ibrahimovic, ma non sanno quanto lavoro duro ha fatto lui per più di vent’anni».