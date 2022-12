L’ex allenatore di Lautaro: “C’erano tutti i presupposti perché diventasse professionista”

Desideri è stato il tecnico del giocatore nerazzurro ai tempi del Bahia e ha parlato con grande emozione dell'approdo dell'interista ai Mondiali

Eva A. Provenzano

L'agenzia Telam ha intervistato Alberto Desideri, il primo allenatore di Lautaro Martinez. Lo ha conosciuto quando, a 8 anni, è arrivato alla scuola calcio del Bahia insieme ad Alan, uno dei suoi fratelli. Si è messo in mostra fin dai primi allenamenti e quando ha giocato la sua prima partita in prima divisione la sua squadra perdeva due a zero e lui ha segnato e fatto segnare un gol, era ancora solo un adolescente.

"Questo ragazzo aveva tutti i presupposti per essere un professionista, ho visto come curava la sua alimentazione, come si preparava ad ogni partita, anche se era più piccolo, analizzava sempre prima i suoi avversari. Era un ragazzo professionale, responsabile, con grande carattere e ha sempre superato se stesso quando ha dovuto affrontare certi ostacoli", ha spiegato l'ex allenatore del giocatore dell'Inter.

"Sono molto emozionato per la finale Mondiale perché ha giocato con noi e sono cose belle che possono accadere nella vita di un calciatore. Pensiamo a lui come ad uno di famiglia e ci rendiamo conto di cosa può passargli per la testa in questo momento o quando ha segnato il rigore con l'Olanda, un momento molto forte a livello di emozioni", ha concluso.

