L’ex arbitro Bertini: “Orsato torna con l’Inter dopo tre anni? Passato troppo tempo”

Le considerazioni dell'ex fischietto a proposito della designazione che riguarda l'Inter

Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, ha parlato durante il TMW news di Orsato che torna ad arbitrare l'Inter dopo tre anni. Queste le considerazioni:"E' passato anche troppo tempo per un arbitro di quella levatura. E' stata una limitazione troppo lunga. Non subirà condizionamenti. Orsato è l'arbitro di maggior esperienza ed è il più bravo. La nostra classe arbitrale? E' in continuità con la precedente, purtroppo le scelte fatte da chi ha gestito l'Aia negli anni precedente sono state al ribasso e gli arbitri sono l'espressione di questa selezione al ribasso.