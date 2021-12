Ex arbitro Chiesa: “Rosso a Lautaro non sarebbe stato scandaloso. Rigore Inter netto”

Su Calciomercato.com, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato così gli episodi da moviola di Inter-Cagliari

Su Calciomercato.com, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato così gli episodi da moviola di Inter-Cagliari: “Marchetti un giovane interessante, non mi è dispiaciuto per niente. Ha gestito bene la sua quinta gara in assoluto, la terza stagionale. Se avesse dato il secondo giallo, e quindi il rosso, a Lautaro, non sarebbe stato scandaloso: non sono d'accordo sul fatto che l'intervento su Bellanova non sia da giallo solo perché non ha preso il volto; il colpo era comunque pericoloso. Il rigore per l'Inter era netto, corretto anche il giallo (e non rosso) a Cragno perché cercava il pallone”. Il voto? 6,5.