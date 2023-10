Lala (ex capitano Albania): “Asllani insostituibile, è come un capitano ma senza fascia”

Questa sera l'Albania giocherà contro la Repubblica Ceca. Una partita molto importante che può essere definita una "finale" per la nazionale albanese che vuole staccare il pass per Euro2024. Altin Lala, ex giocatore dell'Albania, di cui è stato anche capitano in 23 partite, ha parlato a "Newsport.al". Nella lunga intervista, l'ex giocatore ha elogiato Kristjan Asllani. "Se guardiamo alla Bundesliga negli ultimi 10 anni, nessun giocatore è riuscito a trasferirsi lì. Parlo di giocatori albanesi, poi quelli nati all'estero è un altro discorso. Armando Broja gioca in Premier League, ma è qualcosa di diverso. C'è ancora da migliorare. Anche se negli ultimi anni i trasferimenti per la Superliga albanese sono stati tanti. Questo servirà per il futuro del campionato albanese in modo che diventi più competitivo e spero che tanti giocatori dall'Albania usciranno per andare all'estero e saranno pronti per la squadra nazionale".