Simona Guatieri , ex moglie di Keita Balde , ha deciso di rendere pubbliche le motivazioni che hanno determinato la fine del suo matrimonio con il calciatore. Troppe le voci, troppe le chiacchiere. Simona, che ora punta a ricostruirsi una carriera nello spettacolo e in tv (carriera abbandonata per sostenere Keita e occuparsi della famiglia), è stanca di nascondere i tradimenti e le delusioni del suo matrimonio. Per la prima volta, ai microfoni di Fanpage , Simona parla del tradimento e dell'incontro tra il suo ex marito e Wanda Nara.

L'incontro con Wanda, la vergogna, la fine di tutto

"Perdonare mio marito? Ho cercato di mettere sotto al tappeto questa situazione. Avevo tanta vergogna nei confronti della mia famiglia. Facemmo un matrimonio incredibile, con 200 invitati, e pochi mesi dopo mi stavo già separando. Per me era motivo di vergogna. Non sapevo come dare spiegazioni alla mia famiglia, ho dato un gran peso al passo che ho fatto. Avevamo appena costruito una famiglia, non potevo credere che il mio matrimonio stesse finendo. Ho cercato di convincere anche me stessa che tutto potesse tornare come prima. E poi? Tornai a Mosca con i nostri figli, ma sentivo che dentro di me era cambiato qualcosa. Avevo un peso, non riuscivo neanche ad uscire a cena. Lui provò a rimediare, ma cosa si fa in questi casi? Dentro di me si era spezzato qualcosa", ha dichiarato Simona Guatieri a Fanpage spiegando che l'incontro a Dubai tra Wanda Nara e Keita sarebbe avvenuto davvero. Mauro Icardi aveva ragione sui tentativi di Keita di flirtare con sua moglie. Ecco cosa è successo tra Keita e Wanda: LEGGI QUI