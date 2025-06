Ex Falconiere Lazio sfrattato da Formello dopo la sentenza del tribunale

Juan Bernabé non vive più a Formello. L’ex falconiere della Lazio ha subito ieri lo sfratto dall’alloggio che occupava nel centro sportivo biancoceleste. L'ex dipendente del club biancoceleste era stato licenziato a causa della diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena sui social. Il club gli aveva chiesto formalmente di lasciare la residenza che occupava ma alla fine è stato costretto ad andare per via legali.