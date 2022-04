L’ex gestore di Appiano: “Mourinho? Controllava tutto. Se litigavi con lui…”

Le parole di Antonio Santoro: "Mourinho? Fu il primo ad alzare i teloni per evitare che gli allenanti fossero spiati da giornalisti e osservatori avversari"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Antonio Santoro, ex responsabile della gestione del centro sportivo di Appiano Gentile, ha parlato così di Jose Mourinho ai tempi dell'Inter: «Aveva il pieno dominio della Pinetina, di me si fidava. Limitò gli accessi, prima di lui i calciatori venivano avvicinati da troppo persone. Fu il primo ad alzare i teloni per evitare che gli allenanti fossero spiati da giornalisti e osservatori avversari. Raccontava le barzellette, ma erano sempre le stesse, solo che nessuno aveva il coraggio di dirglielo. Se litigavi con lui, il primo giorno era meglio lasciar stare, dal secondo poi si tornava a ragionare. Quante volte ho fatto da mediatore tra lui e Maicon, lui e Julio Cesar, lui ed Eto’o...».