Ex Inter, Balotelli vola in Turchia: vicina la firma con l’Adana Demirspor

L'ex attaccante dell'Inter Mario Balotelli è pronto a volare in Turchia per firmare un contratto triennale con l'Adana Demirspor

La carriera di Mario Balotelli può ripartire dalla Turchia. L'ex attaccante dell'Inter, reduce dall'esperienza in Serie B con il Monza, è sempre più vicino all' Adana Demirspor .

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il classe 1990 volerà domani in Turchia per un sopralluogo e per sistemare gli ultimi dettagli prima della firma sul contratto triennale.