Ex Inter – Conte torna in panchina? Per i bookie due piste calde in Liga e Premier

Secondo i bookmakers, Antonio Conte potrebbe tornare in panchina a breve: per l'ex Inter ci sono le piste Arsenal e Barcellona

Antonio Conte, dopo l’addio all’Inter in estate, è rimasto senza panchina, in attesa di un progetto in grado di coniugare la propria sete di vittorie e la volontà di un club di affidarsi a un manager a tutto tondo. L’opzione giusta, per il tecnico campione d’Italia in carica, potrebbe essere rappresentata dal Barcellona, sconfitto malamente dal Benfica nell’ultima giornata di Champions League e a rischio eliminazione dalla massima competizione continentale; Conte potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare i blaugrana tanto che un suo approdo sulla panchina catalana, per i betting analyst di Sisal Matchpoint, vale 6 volte la posta.